İşsizlere maddi yardım başvuru şartları 2021! Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği yapmaya devam ediyor. 1. ve 2. faz başvurularının tamamlanmasının ardından 3. faz başvuruları uzun zamandır alınmaya devam ediyor. Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar şartları karşılamaları durumunda 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği başvurusu yapabiliyor? Peki şartlar neler, kimler yararlanabilir kimler yararlanamaz? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?