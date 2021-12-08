İşsizlere maddi yardım başvuru şartları 2021! Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir?
Özellikle koronavirüsten dolayı ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce kişiye ödenen pandemi sosyal destek 3. faz başvurularına devam ediyor. İşsizlere maddi yardım başvuru şartları 2021 nelerdir? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Sorularının yanıtları da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte pandemi sosyal destek hakkında tüm detaylar!
Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği yapmaya devam ediyor. 1. ve 2. faz başvurularının tamamlanmasının ardından 3. faz başvuruları uzun zamandır alınmaya devam ediyor. Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar şartları karşılamaları durumunda 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği başvurusu yapabiliyor? Peki şartlar neler, kimler yararlanabilir kimler yararlanamaz? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.