İşsize hem iş fırsatı hem de 2 ödeme birden: Binlerce lira verilecek! İstihdam kapısı da açılıyor

Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay işten çıkanlara en az bin 561, Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.

