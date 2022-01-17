İşsize hem iş fırsatı hem de 2 ödeme birden: Binlerce lira verilecek! İstihdam kapısı da açılıyor
İstihdam artıracak teşvikler birbiri ardına devreye alınırken, işsizlere ise hem nakdi destekler hem de iş bulmalarını kolaylaştıracak uygulamalar var. İşsiz kalanlar bin 986 ile 3 bin 972 lira arasında maaş alırken; işbaşı eğitim programlarına katılarak ikinci bir ödeme daha alabiliyor, ayda 2 bin 126 lira daha kazanabiliyor. Üstelik istihdam kapısı da açılıyor. Detaylar haberimizde.
Ülkemizde istihdam artışı dört koldan devreye alınan programlarla teşvik edilirken; işsizler de bir yandan nakdi imkanlarla, diğer yandan da iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor. İşsiz kalanlar 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor.
10 AYA VARAN MAAŞ
İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.
İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ücretten damga vergisi kesiliyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği tutarları da arttı. Brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 lira 60 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 lira 20 kuruşa yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar bin 986 lira 41 kuruş, en yüksek tutar da 3 bin 972 lira 82 kuruş oldu.
Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay işten çıkanlara en az bin 561, Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.