Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Opel Corsa, yeni Mokka, Crossland Ocak 2022 kampanyaları! Vatandaşın ağzı kulaklarına vardı!
Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Opel Corsa, yeni Mokka, Crossland Ocak 2022 kampanyaları merak ediliyor. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası otomobil fiyatlarında indirimler gelmeye başladı. Vatandaşlar ise otomobil satın almak için en uygun finansmanları araştırmaya başladı. Otomobil fiyatları düşerken bankaların avantajlı faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların 2022 yılında hayalini kurduğu araçlara kavuşmaları sağlanacak. Bankaların yanı sıra birçok marka ile anlaşmalı finans kuruluşları ise faiz oranlarını %1'in altına kadar çekti. Faizsiz taşıt kredileri ise büyük ilgi görüyor. İşte herkesi otomobil sahibi yapacak en uygun taşıt kredileri.
18.01.2022 08:45
- Son Güncelleme: 18.01.2022 08:45
Faizsiz Taşıt Kredileri
Bankaların TCMB faiz indirimlerine rağmen tüketici ve ticari kredilerde faiz oranlarını indirmemesinin ardından vatandaşların ihtiyaçları için uygun kredileri bulmakta zorlanmaya başladı. Otomobil devleri ile anlaşmalı birçok finans kuruluşu ise faizsiz veya düşük faizli kredilerle vatandaşlara araç kredisi vermeye devam ediyor.
Koçfinans tarafından Honda'ya özel %0 faiz oranları ile 100.000 TL kredi ve 15 ay vade seçenekleri sunuluyor. Öte yandan Koçfinans tarafından, Ford'un sevilen Fiesta, Focus ve Kuga modelleri için 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,10'dan başlayan faiz oranları ile finansman sağlanacak.
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