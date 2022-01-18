Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Opel Corsa, yeni Mokka, Crossland Ocak 2022 kampanyaları! Vatandaşın ağzı kulaklarına vardı!

Faizsiz Taşıt Kredileri

Bankaların TCMB faiz indirimlerine rağmen tüketici ve ticari kredilerde faiz oranlarını indirmemesinin ardından vatandaşların ihtiyaçları için uygun kredileri bulmakta zorlanmaya başladı. Otomobil devleri ile anlaşmalı birçok finans kuruluşu ise faizsiz veya düşük faizli kredilerle vatandaşlara araç kredisi vermeye devam ediyor.