İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı... Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu!
Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için Şubat ayında da devlet tarafından bazı kuruluşlar aracılığıyla sosyal yardım destekleri sağlanmaya devam ediliyor. 2022 yılı için destek almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerekli kurumlara yapabilecek. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. İşte detaylar!
08.02.2022 11:40
- Son Güncelleme: 08.02.2022 11:41
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapılmaya devam ediliyor. Bu yardımlar yaşlılardan engellilere, işsizden hastaya, çocuktan annelere kadar hemen hemen her kesime destek sağlanıyor. Aynı zamanda 2022 senesiyle birlikte pek çok destek zamlandı, yararlanmak da kolaylaştı. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında sosyal yardım programıyla vatandaşa sağlanıyor. Peki, kimler yararlanabilir? Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere hangi yardımlar yapılıyor? İşte detaylar...