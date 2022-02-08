İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı... Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapılmaya devam ediliyor. Bu yardımlar yaşlılardan engellilere, işsizden hastaya, çocuktan annelere kadar hemen hemen her kesime destek sağlanıyor. Aynı zamanda 2022 senesiyle birlikte pek çok destek zamlandı, yararlanmak da kolaylaştı. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında sosyal yardım programıyla vatandaşa sağlanıyor. Peki, kimler yararlanabilir? Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere hangi yardımlar yapılıyor? İşte detaylar...