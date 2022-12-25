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Haberler Ekonomi İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı en 3 bin 972, en çok 7 bin 945 liraya çıkacak. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
25.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 25.12.2022 06:53
İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Yeni yıla sayılı gün kalırken, asgari ücret zammı gündeme oturdu.

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İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

2022 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.

İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

NASIL HESAPLANIYOR?
Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak.

İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

İşsizlik maaşının tutarı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Buna göre işsizlik maaşı en az 2 bin 588, en yüksek ise 5 bin 176 lira olarak uygulanıyor.

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