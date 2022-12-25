İşsize ayda 7.945 TL! Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Nasıl başvuruluyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...
Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı en 3 bin 972, en çok 7 bin 945 liraya çıkacak. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...
25.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 25.12.2022 06:53
2022 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.
Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Buna göre işsizlik maaşı en az 2 bin 588, en yüksek ise 5 bin 176 lira olarak uygulanıyor.