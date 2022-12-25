Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!
Asgari ücretin açıklanmasından sonra 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanı ile 1 milyon sosyal yardım alan vatandaş yeni artış oranını merak ediyor. Bakan Bilgin tüm kesimlere enflasyon üzerinde zam yapılacağını söyledi.
25.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 25.12.2022 06:53
6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranını memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkını ortaya çıkartacak.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir refah payı ile birlikte enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söyledi.