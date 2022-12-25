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Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

Asgari ücretin açıklanmasından sonra 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanı ile 1 milyon sosyal yardım alan vatandaş yeni artış oranını merak ediyor. Bakan Bilgin tüm kesimlere enflasyon üzerinde zam yapılacağını söyledi.

25.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 25.12.2022 06:53
Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

Emekliler ve memurlar ile sosyal yardım alan vatandaşlar için Ocak zammını belirleyecek enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanacak.

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Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

Böylece ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranı hem emeklilerin hem de memurların zamlarını belirleyecek.

Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

5 aylık enflasyon yüzde 14.05 çıkmıştı. Bunun üzerine Aralık ayı enflasyonu da eklenecek.

Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranını memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkını ortaya çıkartacak.

Emekliye yeni zam! Bakan Bilgin enflasyon üzerinden artış müjdesini verdi!

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir refah payı ile birlikte enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söyledi.

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