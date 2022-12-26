2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...
Nevşehir TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 24-24 Aralık tarihinde yapılacak Nevşehir kura çekimi kapsamında; Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
26.12.2022 09:28 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:28
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 24-25 Aralık Nevşehir'de 1.189 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nevşehir 1.189 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
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