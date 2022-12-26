2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 24-25 Aralık Nevşehir'de 1.189 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nevşehir 1.189 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!