İşsize 7 destek! 2.840 liraya varan işsizlik maaşı, eğitim programı ve kurslar...
Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. İşsizlik maaşı ile 2.840 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor. Peki, sağlanan imkanlar neler? İşte konuıya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
22.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 22.07.2021 06:59
✖ 10 AY MAAŞ: Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.
Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.
İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor.