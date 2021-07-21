Devletten maaşın 24 katı kadar ödeme almak mümkün! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Başvuru şartları ise...
Milyonlarca vatandaş devlet yardımları almaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde bu destekler sayesinde ekonomik olarak vatandaşlar nefes aldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir yardım ise yoğun ilgi görüyor ve evlenecek milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tek seferde detayların neler olduğunu merak maaşın 24 katı kadar ödemenin devlet tarafından alınması mümkün. Peki başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte konuya dair tüm bilgiler…
21.07.2021 19:40
- Son Güncelleme: 21.07.2021 19:40
Sevdiği insanla hayatını birleştirmek isteyen milyonlarca kişi için devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından evlenme ödeneği verilecek kişilerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor, peki bu şartlar neler? Peki her evlenen evlilik ödeneğinden yararlanabiliyor mu? Devletin sunduğu evlilik ödeneği ve çeyiz yardımı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Evlilik yardımı ve çeyiz hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: