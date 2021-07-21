Devletten maaşın 24 katı kadar ödeme almak mümkün! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Başvuru şartları ise...

Sevdiği insanla hayatını birleştirmek isteyen milyonlarca kişi için devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından evlenme ödeneği verilecek kişilerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor, peki bu şartlar neler? Peki her evlenen evlilik ödeneğinden yararlanabiliyor mu? Devletin sunduğu evlilik ödeneği ve çeyiz yardımı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.