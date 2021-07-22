Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...
Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı alırken, emeklilere de ödenmesi talebi toplu sözleşmeye taşınacak. Talep hayata geçerse, 2 çocuklulara 498 lira ek gelirin yolu açılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
22.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 22.07.2021 06:59
Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu. Memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların maaşları arttı.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, 459,73 lira yerine 498,57 lira aile yardımı almaya başladı.
GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE
Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı olarak cebine koyarken, emeklilere de ödenmesi gündemde.