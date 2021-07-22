Vav TV İzle

Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...

Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı alırken, emeklilere de ödenmesi talebi toplu sözleşmeye taşınacak. Talep hayata geçerse, 2 çocuklulara 498 lira ek gelirin yolu açılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

22.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 22.07.2021 06:59
Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...

Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu. Memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların maaşları arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...

Memurlar maaşlarının yanı sıra bir artışı da aile yardımlarında gördü.

Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...

Maaş katsayısındaki artışla birlikte eş yardımı 376,83 liradan 408,67 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 82,89 liradan 89,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 41,45 liradan 44,95 liraya yükseldi.

Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...


Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, 459,73 lira yerine 498,57 lira aile yardımı almaya başladı.

Emekliye 498 lira ek gelir! Aile yardımı talebi toplu sözleşmede: Memur emeklileri ve diğer emekliler...

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE
Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı olarak cebine koyarken, emeklilere de ödenmesi gündemde.