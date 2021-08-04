Emekli intibak zammı ve ek ödeme miktarı ne oldu? 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak zammı ne kadar?

En düşük emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme ile ilgili yeni ilerlemeler yaşanıyor. Bu anlamda emekli vatandaşların yeni bir zam yapılacağına dair haberler basında son zamanlarda artmaya başladı. Bu haberlerde emekli vatandaşların maaşlarına, aylık maaş tutarına göre yeni bir intibak zammı gerçekleşebileceği ele alınıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından evvelce emekli olan vatandaşlara intibak planlamasi yapılmış ve maaşları o devre 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak planlamasinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla de uygulanması talep edildi. Bu planlama amacıyla davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira planlama amacıyla alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler.