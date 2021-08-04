Emekli intibak zammı ve ek ödeme miktarı ne oldu? 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak zammı ne kadar?
En düşük emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda emekli vatandaşların yeni bir zam yapılacağına ilişkin haberler basında son günlerde artmaya başladı. Bu haberlerde emekli vatandaşların maaşlarına, aylık maaş tutarına göre yeni bir intibak zammı yapılabileceği ele alınıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. Peki emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak?
En düşük emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme ile ilgili yeni ilerlemeler yaşanıyor. Bu anlamda emekli vatandaşların yeni bir zam yapılacağına dair haberler basında son zamanlarda artmaya başladı. Bu haberlerde emekli vatandaşların maaşlarına, aylık maaş tutarına göre yeni bir intibak zammı gerçekleşebileceği ele alınıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından evvelce emekli olan vatandaşlara intibak planlamasi yapılmış ve maaşları o devre 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak planlamasinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla de uygulanması talep edildi. Bu planlama amacıyla davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira planlama amacıyla alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler.
EMEKLİLERE İNTİBAK ZAMMI SADECE TALEP AŞAMASINDA
Bilindiği üzere 2000 senesinden evvelce emekli olan vatandaşlara intibak planlamasi yapılmış ve maaşları o devre 300 TL'ya kadar artmııştı. Bu intibak planlamasinin 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla de uygulanması talep edildi.
Bu planlama amacıyla davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira planlama amacıyla alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. Yani intibak planlamasi yalnızca meclise bir yasa öneriyi sunulması ve kabul edilmesi halinde yasalaşacak.
Basında yer alan ve sıkça dile getirilen intibak zammı iddialarında ise TÜED doğrultusundan dile getirilen intibak planlamasi isteği yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir planlama olmasını talep etmiş ve bu hususta çalışma yapılmasını talep etmişti. Fakat bu devrede ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki devreler amacıyla tanınan bir çalışması bulunmuyor.
TALEPLER NE GETİRECEK?
✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
✖ Ek ödeme seviyesi değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u seviyesinda para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde miktar yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
✖ İntibak yapılırsa, 2000 senesi ve ardından emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz hususu olabilecek.
Bu sene taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak Ayı Ayı ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sasenesi Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu yasa kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sasenesi Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da alçakta belirtilmiştir;
– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sasenesi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
– 17.07.1964 tarihli ve 506 sasenesi Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sasenesi Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sasenesi İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,