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İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL müjdesi geldi! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır?

İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL müjdesi geldi! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İŞKUR vasıtasıyla işsiz kalan vatandaşlara prim ödemeleri oranında işsizlik maaşı ödeneği veriliyor. İşsizlik maaşı almanın belli şartları olsa da, birçok kişi bu ücreti kolayca alabiliyor. Esnek tutulan şartlar iş arayanlara can suyu olurken asgari ücret zammı ile ödenekler de arttı. 2019'da 1015 TL alan bir kişi bu yıl 1177 TL alacak. 2031 TL alan bir kişi ise 2354 TL alacak. Yani 161 TL ile 323 TL arası zamlı ödemeler yapılacak. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik maaşı ile ilgili detaylar...

21.04.2020 10:08 - Son Güncelleme: 21.04.2020 10:08
İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı ödeneği 2020 yılında zamlandı. İşsizlik maaşı 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak ödeniyordu. Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zammın ardından tablo değişti. En düşük maaş 161 TL, en yüksek maaş ise 323 TL arttı. Buna göre 10 ay işsizlik maaşı alacak bir kişi 1610 TL ile 3230 TL arasında değişecek şekilde fazla maaş alacak. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR'a yapılıyor. İŞKUR'da yapılan değerlendirmelerin ardından SGK prim ödemelerinin yüksekliğine göre taban ve tavan rakam arasında ödemeler yapılıyor. Bu sürede GSS desteği de sağlanıyor. İşsizlik maaşını bazı durumlarda istifa edenler de alabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

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İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

600 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI VAR

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.
- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.
- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.
- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.

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