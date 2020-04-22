İŞKUR annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar
İŞKUR istihdamı artırma projelerinin yanı sıra destek programları ile de öne çıkıyor. Gençlere, annelere, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engellilere İŞKUR üzerinden farklı destek programları sağlanıyor. İŞKUR'un en büyük projeleri arasında ise meslek kursları yer alıyor.
22.04.2020 12:20
- Son Güncelleme: 12.05.2020 17:17
Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...
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