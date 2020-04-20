Erken emeklilik şartları nelerdir? Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi geldi
Binlerce kişiyi ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi torba yasada yer alıyor. "Torba yasada" bulunan madde ile 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetleri giderilecek. Daha önce vazife ve harp malulü gazilerden sadece yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar erken emekli olabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu şart aranmayacak. Gazilerin engellilikten doğan emeklilik haklarının engelliği olmayanlar gibi sayılmasına yönelik 2013'te yapılan yasal düzenleme sonrası yaşanan mağduriyetleri gidermek için mücadele verdiklerini anlatan Işık, Meclise sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörüldüğünü anımsattı.
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Meclis'e sunulan torba yasada ile binlerce kişinin mağduriyeti giderilecek. Torba yasada yer alan erken emeklilik maddesinin ardından, erken emeklilik şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Meclise sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörülmüştü.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki torba teklifin kabul edilen maddeleri arasında yer alan gazilere sağlanacak yeni haklarla ilgili düzenlemeyi değerlendirdi.
Gazilerin engellilikten doğan emeklilik haklarının engelliği olmayanlar gibi sayılmasına yönelik 2013'te yapılan yasal düzenleme sonrası yaşanan mağduriyetleri gidermek için mücadele verdiklerini anlatan Işık, Meclise sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörüldüğünü anımsattı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık, düzenlemede gazilerin engellilik oranlarının da dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Mecliste 'torba teklif' içinde görüşülen düzenlemeler yaklaşık 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili. Yalnız ağır engeli ile hafif engeli olan gazilerin tamamının '20 yıl, 5 bin prim günü' kıstasına tabi tutulması mağduriyet oluşturabilir. Ağır engelliler için bu sürenin uzun olduğunu düşünüyoruz.
Bu nedenle teklifin engellilik durumuna göre kademeli bir formülle revize edilmesini öneriyoruz. Bunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettik. Önerimiz, yüzde 40 ve aşağısında engeli olan gazilerin 20 yıl 5 bin iş günü, yüzde 60-yüzde 80 arasında engeli olanların 17 yıl 4 bin 200 iş günü, yüzde 80 ve üzeri engellilik raporu olanların da 15 yıl 3 bin 600 iş gününü doldurduktan sonra erken emekli olarak ikinci maaşa kavuşması. Düzenlemenin bu şekilde yasalaşması için çabalıyoruz. Tüm mağduriyetlerin giderileceğine inanıyoruz."
Işık, tüm siyasi partilerin gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ortak bir duruş sergilediğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini de dile getirdi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da düzenlemenin gaziler açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Daha önce vazife ve harp malulü gazilerimizden sadece yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar erken emekli olabiliyordu. Yani aslında bu bir engellilik hakkıydı. Yeni düzenlemeyle tüm vazife ve harp malülü gazilerimize 'erken emeklilik' hakkı tanınmış olacak. Yıllardır beklenen bir çalışmaydı.