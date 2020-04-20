Erken emeklilik şartları nelerdir? Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi geldi

Bu nedenle teklifin engellilik durumuna göre kademeli bir formülle revize edilmesini öneriyoruz. Bunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettik. Önerimiz, yüzde 40 ve aşağısında engeli olan gazilerin 20 yıl 5 bin iş günü, yüzde 60-yüzde 80 arasında engeli olanların 17 yıl 4 bin 200 iş günü, yüzde 80 ve üzeri engellilik raporu olanların da 15 yıl 3 bin 600 iş gününü doldurduktan sonra erken emekli olarak ikinci maaşa kavuşması. Düzenlemenin bu şekilde yasalaşması için çabalıyoruz. Tüm mağduriyetlerin giderileceğine inanıyoruz."

Işık, tüm siyasi partilerin gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ortak bir duruş sergilediğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini de dile getirdi.