İslam Memiş’ten uyarı! Bugün 21.30’a dikkat! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Düşüş başladı...

İslam Memiş, altın konusunda kararsız kalanlar için önemli değerlendirmelerde bulundu. FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 1154 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1887 liradan satılıyor. Altın yatırımcılarının en sık arattıkları arasında altın artacak mı ve altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor. İşte güncel atlın fiyatları ve tüm merak edilenler...