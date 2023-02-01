İslam Memiş'ten uyarı! Bugün 21.30'a dikkat! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Düşüş başladı...
Gram altın fiyatları Fed kararları öncesi güne düşüşle başladı. Altın yatırımı yapmak isteyenler fiyatları yakından takip ederken bugün açıklama yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları piyasalara yön verecek. Peki, altın fiyatları ne zaman artacak? İşte merak edilenler.
İslam Memiş, altın konusunda kararsız kalanlar için önemli değerlendirmelerde bulundu. FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 1154 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1887 liradan satılıyor. Altın yatırımcılarının en sık arattıkları arasında altın artacak mı ve altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor. İşte güncel atlın fiyatları ve tüm merak edilenler...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının çıkacağı seviyeleri açıklayarak uzun ve kısa vadeli yatırımlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
ASIL FİYATLANMA ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
İslam Memiş ise Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade eder "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. Dolar endeksi yeniden 102 seviyesine kadar yükseldi. Asıl fiyatlama özellikle şubat ayı itibari ile yaşanacak" dedi.