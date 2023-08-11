İslam Memiş'ten yatırımcıya sağ gösterip, sol vuran açıklama! Altın bu tarihte pik yapacak! Makas aralığı arttı: 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

İslam Memiş, piyasalarda ciddi bir altın talebi olduğuna dikkat çekerek hem alınan kararları hem de altının gelecekteki seviyelerini değerlendirdi. Gram altının serbest piyasada 1.733 - 1.774 TL arasında hareket ettiğini ifade eden Memiş, küresel piyasalarda ons altın tarafında sakin bir seyir olduğunu, ancak gram altında yüzde 4'lük bir değer artışının yaşandığını belirtti. Bu artışın nedeni, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının işlenmemiş altına getireceği kota uygulaması olarak gösterildi. Bu uygulama özellikle işlenmemiş altına olan talebi artırdı ve piyasada ciddi bir altın talebi oluştu.
Altın, küresel ekonomik belirsizliklerde ve dalgalanmalarda bir sığınak olarak görülür. Geçtiğimiz dönemde yaşanan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'ın altın için öngördüğü tarih, yatırımcıları daha da hareketlendirdi. Bu tarihte altın fiyatlarının fırlayacağı ve alım fırsatlarının azalacağı iddiası, dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, rafinerilere altın üretimi için bir gramın altında altın basma zorunluluğu getirilmesi de altın fiyatlarını destekledi. Avrupa Birliği üyeleri dışındaki ülkelerden gelen mücevherat ürünlerine yüzde 20 ek vergi uygulanması da altın talebinin artmasına neden oldu.
Yatırımcılar, ekranlarda görünen fiyatlar ile serbest piyasada görülen fiyatlar arasında farklılıkların olabileceğine dikkat etmelidir. Şu anda internet üzerinde görülen kurla serbest piyasada 100 TL'lik bir fark bulunuyor. Bu farkın ilerleyen dönemde de devam edebileceği belirtiliyor. İslam Memiş'e göre, yakın bir gelecekte Eylül-Ekim aylarında altının 1.800 TL seviyelerini görebileceği öngörülüyor.
İslam Memiş'in öngörüsüne göre, 2023 yılının son çeyreğinde ağustos ayıyla birlikte ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanması bekleniyor. Bu durum, altına yatırım yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.