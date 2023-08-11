İslam Memiş'ten yatırımcıya sağ gösterip, sol vuran açıklama! Altın bu tarihte pik yapacak! Makas aralığı arttı: 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

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Altın, küresel ekonomik belirsizliklerde ve dalgalanmalarda bir sığınak olarak görülür. Geçtiğimiz dönemde yaşanan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'ın altın için öngördüğü tarih, yatırımcıları daha da hareketlendirdi. Bu tarihte altın fiyatlarının fırlayacağı ve alım fırsatlarının azalacağı iddiası, dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, rafinerilere altın üretimi için bir gramın altında altın basma zorunluluğu getirilmesi de altın fiyatlarını destekledi. Avrupa Birliği üyeleri dışındaki ülkelerden gelen mücevherat ürünlerine yüzde 20 ek vergi uygulanması da altın talebinin artmasına neden oldu.