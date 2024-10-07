"Çarşı pazar karıştı" başlıklı videosunda Memiş, İran'ın İsrail'e yaptığı misillemenin ardından borsa, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan tepkilere dikkat çekti. Yaşanan jeopolitik gerilimlerin piyasaları nasıl etkilediğini detaylarıyla anlatan uzman, yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dolar ve Euro'da Beklenen Hareketler

İslam Memiş, doların pozitif bir görünüm sergilediğini ve yıl sonuna kadar yükseliş trendini sürdürebileceğini belirtti. Euro kurunun ise 37,94 TL seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Memiş, bu hafta içinde Euro'nun dolara göre daha avantajlı bir yatırım olabileceğini söyledi. Özellikle elinde Türk Lirası bulunduran yatırımcılar için Euro'nun cazip bir seçenek olduğunu dile getirdi.