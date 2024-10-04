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Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Ünlü Fast food zincirinde tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulamaya geçti. Bakanlık, insan sağlığını tehlikeye düşüren markaları tek tek günlük olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayımlıyor. Yeni listede Türkiye'de çok sevilen ünlü hamburger zincirininde olması şaşkınlık yaratırken, kıymada tavuk taşlığı, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:13
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Ünlü Fast food zincirinde tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...

İnsanların sağlığını göz ardı eden kişiler için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Ünlü Fast food zincirinde tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...

Sahte ürünler böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayımlanmaya başlandı. Bakanlık, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa ediyor.

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Ünlü Fast food zincirinde tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...

DÜNYACA ÜNLÜ FAST FOOD ZİNCİRİNDE KANATLI ET

02 Ekim tarihinde açıklanan listede yer alan bir detay ise herkesin ağzını açık bıraktı. Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in isiminin yer aldığı görüldü. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.

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