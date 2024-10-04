İnsanların sağlığını göz ardı eden kişiler için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
Sahte ürünler böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayımlanmaya başlandı. Bakanlık, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa ediyor.
DÜNYACA ÜNLÜ FAST FOOD ZİNCİRİNDE KANATLI ET
02 Ekim tarihinde açıklanan listede yer alan bir detay ise herkesin ağzını açık bıraktı. Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in isiminin yer aldığı görüldü. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.