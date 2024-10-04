İnsanların sağlığını göz ardı eden kişiler için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Sahte ürünler böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayımlanmaya başlandı. Bakanlık, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa ediyor.