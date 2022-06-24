İslam Memiş’ten son dakika dolar, altın yorumu! En dipleri görecek adeta dağılıyor! Gram altında seviye 980 TL... Altın alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatlarındaki düşüş hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar düşüşün ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ne kadar süre devam edeceğini aktardı. Peki, altın neden düşüyor, yükselir mi?