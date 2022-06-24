İslam Memiş'ten son dakika dolar, altın yorumu! En dipleri görecek adeta dağılıyor! Gram altında seviye 980 TL... Altın alınır mı, satılır mı?
Altın neden düşüyor, yükselecek mi konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözünü korkuturken gözler piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son analizinde ons altına dair rakam vererek tahminlerini paylaştı. Gram altından şu anki seviyeden çıkış yaptığını belirten Memiş, Ons altın fiyatında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğini bildirdi. Son dakika haberine göre, BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından gram altın fiyatı 984 seviyelerine çekildi. Dolar ise 16,73 TL seviyelerine indi. Peki, altın ve dolar neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? İşte son dakika altın yorumları!
Altın fiyatlarındaki düşüş hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar düşüşün ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ne kadar süre devam edeceğini aktardı. Peki, altın neden düşüyor, yükselir mi?
İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son analizinde ons altına dair rakam vererek tahminlerini paylaştı.
Fed kararı öncesindeki 1.780-1.880 dolar ve Fed kararı sonrasında 1.880-1.980 dolar beklentilerini koruduğunu bildiren İslam Memiş, "1920-1940 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü atakları kuvvetli görüyorum. Bu düşüşler benim nazarımda alım fırsatı olarak duruyor." ifadelerini kullandı.