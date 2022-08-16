İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Kuyumcuda, kapalı çarşıda altın almak satmak isteyenler pür dikkat kesilsin! Betiniz benziniz atacak!
Sabahın ilk ışıkların altın, dolar ve bitcoin yatırımcıları yeni tahminleri araştırmaya koyuldu. Bugün gram altının alış fiyatı 1.028,64 iken, dolar ise 17,96 liradan işlem görüyor. Piyasa kahini olarak bilinen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklamalarda bulundu. Ağustos ayını şans ayı olarak gördüğünü dile getiren Memiş, ''Bu hafta dalgalı bir seyirde haftayı tamamlayabiliriz. Onslar da, paritelerde düşüşler alım fırsatı, dolar da yükselişler satış fırsatı gibi duruyor.'' diye konuştu. İşte 16 Ağustos altın, dolarda son durum ve uzman ismin kritik açıklamaları...
16.08.2022 09:39 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:39
Altın almak satmak isteyenler, doların son durumunu merak edenler, bitcoinin geleceğini öğrenmek isteyenler buraya odaklansın! İslam Memiş'ten son dakika peş peşe kritik tahminler geldi. TCMB'nin faiz kararı öncesi piyasalara dair değerlendirme yapan Memiş önümüzdeki iki haftaya dikkat çekti. Peki neler oluyor? Yatırımcılar pür dikkat kesilsin! İşte 16 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın fiyatları ve İslam Memiş'in açıklamalarının tamamı...
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN '2 HAFTA' UYARISI YAPTI
İslam Memiş, dolar, gram altın, euro, gümüş gibi yatırım araçlarına yönelik yeni bir değerlendirme yaptı. Memiş, açıklamalarının kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.