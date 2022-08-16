İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Kuyumcuda, kapalı çarşıda altın almak satmak isteyenler pür dikkat kesilsin! Betiniz benziniz atacak!

Altın almak satmak isteyenler, doların son durumunu merak edenler, bitcoinin geleceğini öğrenmek isteyenler buraya odaklansın! İslam Memiş'ten son dakika peş peşe kritik tahminler geldi. TCMB'nin faiz kararı öncesi piyasalara dair değerlendirme yapan Memiş önümüzdeki iki haftaya dikkat çekti. Peki neler oluyor? Yatırımcılar pür dikkat kesilsin! İşte 16 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın fiyatları ve İslam Memiş'in açıklamalarının tamamı...