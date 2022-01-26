İslam Memiş'ten ikinci çöküş yakın uyarısı! Elleri boş dönebilirler! Dolar, euro ve kripto için en kritik tarih bu diyerek uyardı. İslam Döviz kurları, kripto para piyasası altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili yakın bir bantta dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.