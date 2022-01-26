Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Listede dikkat çeken detay

Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması" sonuçlandı.

Araştırma verilerinden yapılan derlemeye göre, değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.