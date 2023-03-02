İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın fiyatlarındaki ani düşüşler sonrasında, gram altın ve ons fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcılar merak içerisindeydi. İslam Memiş, altın düşüşüyle ilgili şu yorumu yaptı: "Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 liradır.