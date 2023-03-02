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Haberler Ekonomi İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini vurgulayan İslam Memiş, Bist 100 endeksinin geçtiğimiz haftayı 5.058 puandan tamamladığını belirtti. Endeksin 4.950-5.250 puan aralığında kalacağını ve kısa süreli baskı sürecinin devam edeceğini öngördü.

takvim.com.tr
02.03.2023 14:27 - Son Güncelleme: 02.03.2023 14:27
İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Dolar/TL konusunda ise, para piyasalarındaki al-sat anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyen İslam Memiş, şu bilgileri verdi: "Dolar şu an 18,84-18,89 aralığında işlem görüyor.

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İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Serbest piyasada ise 19,10-19,30 aralığında. Kısa vadede bu bant aralığı geçerli olacak ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendi devam edebilir.

İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Benim öngörüm ise 2023 yılında doların 24-25 TL arasında işlem göreceği yönünde. Kısa vadede ise kontrollü bir süreç yaşanabilir."

İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Euro'nun son zamanlarda oldukça düşüş yaşadığını ve şu an 18,80-20,50 aralığında işlem gördüğünü ifade etti. Serbest piyasada ise 20,18-20,30 aralığında olduğunu belirtti.

İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın fiyatlarındaki ani düşüşler sonrasında, gram altın ve ons fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcılar merak içerisindeydi. İslam Memiş, altın düşüşüyle ilgili şu yorumu yaptı: "Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 liradır.

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