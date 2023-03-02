İslam Memiş’ten gram altın için akılara zarar uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! 1 çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika...
Mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini vurgulayan İslam Memiş, Bist 100 endeksinin geçtiğimiz haftayı 5.058 puandan tamamladığını belirtti. Endeksin 4.950-5.250 puan aralığında kalacağını ve kısa süreli baskı sürecinin devam edeceğini öngördü.
02.03.2023 14:27 - Son Güncelleme: 02.03.2023 14:27
Dolar/TL konusunda ise, para piyasalarındaki al-sat anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyen İslam Memiş, şu bilgileri verdi: "Dolar şu an 18,84-18,89 aralığında işlem görüyor.
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Euro'nun son zamanlarda oldukça düşüş yaşadığını ve şu an 18,80-20,50 aralığında işlem gördüğünü ifade etti. Serbest piyasada ise 20,18-20,30 aralığında olduğunu belirtti.
Altın fiyatlarındaki ani düşüşler sonrasında, gram altın ve ons fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcılar merak içerisindeydi. İslam Memiş, altın düşüşüyle ilgili şu yorumu yaptı: "Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 liradır.