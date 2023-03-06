İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı! Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi...

DOLAR ve BORSA

"Borsa İstanbul için 4 bin 950 ile 5 bin 400 puan arasının takip edilmesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş, doların serbest piyasada 19,12 lira olduğuna dikkat çekerken takip edilmesi gereken aralığın 19 ile 19,30 lira olduğunu söyledi."