İslam Memiş'ten fişek gibi uyarı! Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi...
İslam Memiş gümüşün 20 TL olacağı tarihi belirtti. O tarihe kadar gümüş kat kat artacak. İşte İslam Memiş gümüş yorumu ve yatırım tavsiyeleri...
06.03.2023 16:20 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:20
Altın ve para piyasaları uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, bu hafta piyasalarda bizi nelerin beklediğini anlattı. Haftanın öne çıkan yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş'ten gümüş yorumu...