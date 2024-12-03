Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Halkbank'ın Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Detayları Halkbank, emeklilerin bireysel nakit ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırladığı bu krediyle, emekli maaş müşterilerine 100 bin TL'ye kadar finansman sağlıyor. Kampanyanın özellikleri şu şekilde:

Örnek Geri Ödeme Tablosu Aşağıda, Halkbank'ın sunduğu kredi için çeşitli faiz oranlarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları yer alıyor: Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme %4,19 11.568,75 TL 139.325,04 TL %4,29 11.652,65 TL 140.331,85 TL %4,55 11.872,18 TL 142.966,19 TL %4,59 11.906,13 TL 143.373,60 TL

Kredi Tutarı: 100.000 TL'ye kadar Faiz Oranları: %4,19 ile %4,59 arasında değişiyor. Geri Ödeme Seçenekleri: Esnek ödeme planları ile aylık taksit seçenekleri sunuluyor. Başvuru Şartları: Halkbank'tan maaş alan veya maaşını taşımayı taahhüt eden emekliler başvuru yapabilir.

Kimler Yararlanabilir? Maaşını Halkbank'tan alan emekliler

Maaşını Halkbank'a taşımayı taahhüt eden emekliler Bu kredi kampanyası ile emekliler, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını yapılandırmak için uygun faiz oranlarıyla finansmana erişebilecek.