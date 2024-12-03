Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Halkbank, emeklilerin bireysel nakit ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırladığı bu krediyle, emekli maaş müşterilerine 100 bin TL'ye kadar finansman sağlıyor. Kampanyanın özellikleri şu şekilde:
Kredi Tutarı: 100.000 TL'ye kadar
Faiz Oranları: %4,19 ile %4,59 arasında değişiyor.
Geri Ödeme Seçenekleri: Esnek ödeme planları ile aylık taksit seçenekleri sunuluyor.
Başvuru Şartları: Halkbank'tan maaş alan veya maaşını taşımayı taahhüt eden emekliler başvuru yapabilir.
Bu kredi kampanyası ile emekliler, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını yapılandırmak için uygun faiz oranlarıyla finansmana erişebilecek.
İhtiyaç kredisi seçenekleri, faiz oranları ve ödeme planlarıyla kullanıcıların farklı seçeneklere ulaşmasını sağlıyor. İşte 100.000 TL borç kapatma kredisi için çeşitli bankaların sunduğu teklifler
ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL
ING Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.821,52 TL
QNB Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.897,92 TL
Kaynaklar:
Kaynak: Halkbank Resmi Sitesi
Derleyen: Takvim.com.tr