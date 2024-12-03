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Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Nakit ihtiyacı karşısında emeklilere yönelik destek haberleri gelmeye devam ediyor. Halkbank, maaşını bankadan alan veya taşımayı taahhüt eden emeklilere özel bir kredi kampanyası hazırladı. "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" adıyla duyurulan bu kredi paketi, cazip faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:50
Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Halkbank'ın Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Detayları

Halkbank, emeklilerin bireysel nakit ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırladığı bu krediyle, emekli maaş müşterilerine 100 bin TL'ye kadar finansman sağlıyor. Kampanyanın özellikleri şu şekilde:

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Örnek Geri Ödeme Tablosu

Aşağıda, Halkbank'ın sunduğu kredi için çeşitli faiz oranlarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları yer alıyor:
Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme
%4,19 11.568,75 TL 139.325,04 TL
%4,29 11.652,65 TL 140.331,85 TL
%4,55 11.872,18 TL 142.966,19 TL
%4,59 11.906,13 TL 143.373,60 TL

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Kredi Tutarı: 100.000 TL'ye kadar

Faiz Oranları: %4,19 ile %4,59 arasında değişiyor.

Geri Ödeme Seçenekleri: Esnek ödeme planları ile aylık taksit seçenekleri sunuluyor.

Başvuru Şartları: Halkbank'tan maaş alan veya maaşını taşımayı taahhüt eden emekliler başvuru yapabilir.

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Kimler Yararlanabilir?

  • Maaşını Halkbank'tan alan emekliler
  • Maaşını Halkbank'a taşımayı taahhüt eden emekliler

Bu kredi kampanyası ile emekliler, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını yapılandırmak için uygun faiz oranlarıyla finansmana erişebilecek.

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

İhtiyaç kredisi seçenekleri, faiz oranları ve ödeme planlarıyla kullanıcıların farklı seçeneklere ulaşmasını sağlıyor. İşte 100.000 TL borç kapatma kredisi için çeşitli bankaların sunduğu teklifler

ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL

Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Akbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

ING Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.821,52 TL

QNB Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.897,92 TL

Borcu olan emekliye ilaç gibi gelecek! Başvurana 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Kaynaklar:

Kaynak: Halkbank Resmi Sitesi

Derleyen: Takvim.com.tr

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