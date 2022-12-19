İslam Memiş yıl sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...
Altın alanların ve satanların en fazla takip ettiği isim olan İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2022 senesinin sonuna yaklaşmasıyla beraber ekonomideki son gelişmeleri ve daha önce yapmış olduğu tahminleri paylaştı. Gram altın tahminleri ile gündemden düşmek nedir bilmeyen ünlü isim, gram altın açısından 2022 senesi sonu itibariyle tahmini olan 1450 lira seviyesini güncelledi.
İslam Memiş; ev fiyatları, kripto paraların geleceğine yönelik de aynı biçimde açıklama yaptı. İslam Memiş, gram altın ile ilgili uzun vakittir konuştuğu 1450 lira ön görülerini güncelledi. Memiş, açıklamalarında şu ifadeleri kullanıldı;
Amerikan Merkez Bankası başkanının açıklamaları belirsizliğini öteledi. Altının ons fiyatı 1.820'den 1.780'e kadar gerilerken 1780 üzerinde pozitif beklenti devam ediyor. Gram altın TL'de de bozulma mevcut değil. Serbest piyasalarda 1088 TL ile 10807 aralığında ve 1125 gibi bir rakam var karşımızda yıl sonu gram altında.
İslam Memiş Altın Fiyat Tahminleri
İslam Memiş, "FED bundan sonra faiz artırımlarına biraz frene basacak. Aralık ayındaki toplantıdan ben 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Piyasaların yüzde 70'i esasen bunu fiyatladı.