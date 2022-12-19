İslam Memiş yıl sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Amerikan Merkez Bankası başkanının açıklamaları belirsizliğini öteledi. Altının ons fiyatı 1.820'den 1.780'e kadar gerilerken 1780 üzerinde pozitif beklenti devam ediyor. Gram altın TL'de de bozulma mevcut değil. Serbest piyasalarda 1088 TL ile 10807 aralığında ve 1125 gibi bir rakam var karşımızda yıl sonu gram altında.