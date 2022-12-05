İslam Memiş uyardı! Yapmayan kaybeder... Elinde gümüş olanlar yaşadı! Gümüş 2022'nin SON DARBESİNİ vurdu!
Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırmasıyla birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'en tavsiyeler yağdı. Altın Kahini olarak bilinen Memiş, elinde gümüş bulunanlara seslendi. Peki, gümüş artacak mı, gümüşe yatırım yapmak mantıklı mı? İşte tüm detaylar...
GRAM ALTIN 1080 LİRA
Memiş: "Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda. Daha önce belirttiğim gibi yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir. Gram altın 1080 lira, ons altın 1800 dolar, gümüşün gramı 13,45 lira, ons gümüş 22,53 dolar seviyelerini gördü. Yetmez ama yükseliş başlangıcı için iyi bir gelişme. 1090 lira, ons altında 1830 dolar, gümüş gramda 13,65 lira, ons gümüşte 23,05 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim."
"SABREDEN KAZANIYOR "
2023 yılının ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altında 90-95 aralığında dengelenme süreci devam edecek. Satış için acele etmemek gerek! Aralık ayı altın, gümüş ve paritelerin konuşulduğu bir ay olma özelliği taşıyacak. Varlıklarını koruyan, sabreden kazanıyor.'' diyerek yatırımcıları uyardı