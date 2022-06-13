İslam Memiş son dakika dolar altın yorumları: 1 ay süre var! 'Hem gram altın hem de döviz kurları düşecek!' Sonu yıkım kıyamet! 900 seviyeleri...

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, hem ons altın hem de gram altın üstüne değerlendirme yaparak, altın fiyatları ve döviz kuru hakkında tahmininde bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına cevap arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş hem dolar hem de gram altın üstüne değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların gidişatıyla alakalı tahmininde bulundu. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar ve İslam Memiş son dakika yorumları!