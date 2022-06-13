1 gün bile yeterli! SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli, EYT'li her kesimi kapsıyor! Emekli maaşları artıyor! 25 yıl ve 60 yaş şartıyla...

Tüm sorular gün yüzüne çıktı. Emekli, memur, SSK, Bağkur'lu, EYT'li, asgari ücretli herkes merak ediyordu. Akıllardaki tüm soru işaretleri giderildi. Vatandaşlar, "Eyt kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? 2001 yılında öğretmen olarak başlayıp hizmet birleştirdim. Ne zaman kaç yaşında emekli olabilirim? Askerlik borclanması ne kadar sürede ödeyebiliriz, taksit olabilir mi? Sigorta girişim 1993 görünüyor, 01.061999'da kendi aile şirketimizden sigortam yapıldı. Şu an toplam 5182 prim günüm var. EYT kabul edilirse durumum ne olur? 4484 prim günüm mevcut. Yüzde 75 engelli raporum var. Ne zaman emekli olurum? 7000 iş günüm var. Gün arttıkça maaşım düşüyor mu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm cevaplar haberimizde...