Emekliler maaş kartıyla ATM yolunu tutsun! SSK, Bağkur'luya 7.250 TL ödeme! Promosyonlar barut fıçısı gibi patladı! Garanti, TEB, Ziraat, Akbank...

Temmuz ayı maaşlarına zam gelmesinin ardından bankaların promosyon ödemeleri zammı olacak mı sorusu oldukça merak ediliyordu. Bankaların emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtması ise vaatdaşların yüzlerini güldürüyor. Son açıklamaya göre rekor miktar 7.250 TL'ye yükseldi. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Bu anlamda Yapı Kredi, Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Garanti, TEB ve diğer bankalar kesenin ağzını açtı. İşte banka banka 2022 Ağustos promosyon miktarları!