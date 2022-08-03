Emekliler maaş kartıyla ATM yolunu tutsun! SSK, Bağkur'luya 7.250 TL ödeme! Promosyonlar barut fıçısı gibi patladı! Garanti, TEB, Ziraat, Akbank...
Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gittikçe kızışıyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. Bu bağlamda emekli ücretlerinin uyuduğu bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Rekor ödeme 7.250 TL'ye kadar yükseldi!
Temmuz ayı maaşlarına zam gelmesinin ardından bankaların promosyon ödemeleri zammı olacak mı sorusu oldukça merak ediliyordu. Bankaların emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtması ise vaatdaşların yüzlerini güldürüyor. Son açıklamaya göre rekor miktar 7.250 TL'ye yükseldi. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Bu anlamda Yapı Kredi, Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Garanti, TEB ve diğer bankalar kesenin ağzını açtı. İşte banka banka 2022 Ağustos promosyon miktarları!
Temmuz zammı öncesi birçok banka promosyonda tavan ödemeyi 5.000 TL'ye çıkardı. Ancak geçtiğimiz günlerde Akbank promosyon miktarını 7.000 TL'ye çekerek, emekli promosyonlarında tavan ücretin yeniden armasını sağladı. Akbank'ın ardından bir banka daha promosyon miktarında artışa gitti ve emekli promosyonunsa tavan ücret yeniden değişti.
Garanti BBVA promosyon yarısını bir adım daha ileriye taşıdı. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonlarının 7.250 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu.
Garanti BBVA 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.