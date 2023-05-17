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Haberler Ekonomi 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT'liye Kurban Bayramı'nda 2.000 TL yatacak! Emekliye %82 ikramiye zammı! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT'liye Kurban Bayramı'nda 2.000 TL yatacak! Emekliye %82 ikramiye zammı! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım sona eriyor. Bayrama az bir zaman kala ikramiye tarihleri merak edildi. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye önümüzdeki ay yatırılacak. İkramiyeden Haziran ayında emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:30
-Emekliye %82 ikramiye zammı! 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT’liye Kurban Bayramı’nda 2.000 TL yatacak! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

Emekliler merakla Kurban Bayramı ikramiyelerini bekliyor. Dul, yetim ve tüm emekliler önümüzdeki ay ikramiye ödemelerini alacak. 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusunda bulunan EYT'liler de yararlanacak. Peki, kimler çift ikramiye alacak? Ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
-Emekliye %82 ikramiye zammı! 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT’liye Kurban Bayramı’nda 2.000 TL yatacak! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

MİLYONLARCA emekli ve EYT'linin gözü bu yılın Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye önümüzdeki ay yatırılacak. İkramiyeden Haziran ayında emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

-Emekliye %82 ikramiye zammı! 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT’liye Kurban Bayramı’nda 2.000 TL yatacak! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

-Emekliye %82 ikramiye zammı! 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT’liye Kurban Bayramı’nda 2.000 TL yatacak! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

Peki hangi EYT'liler çift ikramiyeden yararlanacak? Aylık işleminin tamamlanmasını bekleyen EYT'lilere ne yatırılacak? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

-Emekliye %82 ikramiye zammı! 1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT’liye Kurban Bayramı’nda 2.000 TL yatacak! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

- Kimler bayram ikramiyesi alacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor.

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