1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT'liye Kurban Bayramı'nda 2.000 TL yatacak! Emekliye %82 ikramiye zammı! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....

Emekliler merakla Kurban Bayramı ikramiyelerini bekliyor. Dul, yetim ve tüm emekliler önümüzdeki ay ikramiye ödemelerini alacak. 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusunda bulunan EYT'liler de yararlanacak. Peki, kimler çift ikramiye alacak? Ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...