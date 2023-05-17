1.7 milyon SSK, Bağkur, EYT'liye Kurban Bayramı'nda 2.000 TL yatacak! Emekliye %82 ikramiye zammı! Haziran takvimi netleşti, son 16 gün! Dul, yetim....
Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım sona eriyor. Bayrama az bir zaman kala ikramiye tarihleri merak edildi. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye önümüzdeki ay yatırılacak. İkramiyeden Haziran ayında emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. İşte detaylar...
17.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:30
Emekliler merakla Kurban Bayramı ikramiyelerini bekliyor. Dul, yetim ve tüm emekliler önümüzdeki ay ikramiye ödemelerini alacak. 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusunda bulunan EYT'liler de yararlanacak. Peki, kimler çift ikramiye alacak? Ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...
MİLYONLARCA emekli ve EYT'linin gözü bu yılın Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye önümüzdeki ay yatırılacak. İkramiyeden Haziran ayında emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.