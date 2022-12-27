İslam Memiş resmen duyurdu! Gram altın 3 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı ters düz edecek gelişme! Gram altın yükselecek mi düşecek mi?
Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam etmekte. Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe yükselişle başlarken yatırımcılar bu artışın yeni senede de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak gram altının 3 gün sonra ne kadar olacağını belirtti. Bugün ons altın 1807 dolardan işlem görürken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış satış fiyatlarını araştırıyor.
Ons altın bugün 1807 dolardan prosedür görürken gram altın 1106 liradan satışa sunuluyor. İslam Memiş, gram altın bağlamında, 2023 senesinde yeni zirveler beklediğini belirterek daha yükselişlerin başlamadığını aktardı. Yıl sonu haftasına fırtına evveli sessizlikle başlıyoruz diyen İslam Memiş, 2023 senesinin ilk haftasında sert fiyatlamaların olacağını belirtti.Gram altın bağlamında asıl yükselişlerin şimdilik başlamadığını ifade eden Memiş, 3 gün sonra gram altının 1250 lira olacağını 2023 senesi içerisinde de 1450 liraya kadar yükseleceğini konuştu.
Elinde altını olanlara seslenen İslam Memiş, "Zarar etmeyin" dedi ve "Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarında dolar kaynaklı önemli bir yükseliş olduğunu, bunda ons altının hiç etkisinin olmadığını söyleyen Memiş, ons altının da işe dahil olması ile birlikte fiyatlarda yükselişin hızlanacağını söyledi. Gram altında 1450 lira hedefinin gelmemesi durumuna da değinen İslam Memiş, "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş açıklamasında ons altın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, bu nedenle gram altının 1450 liraya çıkamadığını söyledi.