SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

BİM, 2025 yılına yeni bir indirim kampanyası ile merhaba diyor. 7 Ocak'ta başlayacak olan bu kampanya, mağazalardaki birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:05 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:05
BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

BİM, her hafta yayımladığı aktüel kataloglarla müşterilerine en uygun fiyatları sağlamayı amaçlıyor. Bu yazımızda, BİM'in 7 Ocak'tan itibaren raflarda yer alacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

BİM 7 Ocak 2025 İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

BİM'in 7 Ocak'tan itibaren indirimli fiyatlarla satışa sunacağı ürünler arasında pek çok gıda ürünü bulunuyor. Bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak mağazalarda yerini alacak ve kampanya süresince indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

Gıda Ürünleri

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin – 197,50 TL
  • Tamek Bezelye Konservesi – 19,75 TL
  • Tamek Garnitür – 27 TL
  • Tamek Domates Salçası – 75 TL
  • Lokman Çilek Reçeli – 69,50 TL
  • Yayla Nohutlu Pilav & Basmati Pilav – 24,50 TL
  • Yayla Çorba Çeşitleri – 14,50 TL
BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi
  • Tatlan Helva Sade & Kakaolu – 26,50 TL
  • Şifababa Süt Reçeli Çeşitleri – 52,50 TL
  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg) – 209 TL

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

Diğer Gıda ve İçecek Ürünleri

  • Burcu Ketçap – 39,50 TL
  • Burcu Mayonez – 45 TL
  • Noodle (10'lu Paket) – 65 TL
  • 7 Days Kakao Kremalı Kruvasan – 16,50 TL
  • Knorr Bardak Makarna Mac & Cheese – 25 TL
  • Billur İyotlu Sofra Tuzu – 15 TL
  • Unlüx Ekmek Lavaş – 28,75 TL
  • Seres Sos Çeşitleri – 27 TL

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

Süt Ürünleri

  • Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir – 67,50 TL
  • İçim Fit Kahveli Süt – 34,50 TL
  • İçim Krem Peynir – 52,50 TL
  • İçim Ayran – 5,75 TL
  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema – 14,50 TL

BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

Et ve Tavuk Ürünleri

  • Banvit Piliç Bonfile – 149,90 TL
  • Feast Ispanak – 35 TL
  • Superfresh Mantı – 109 TL
  • Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte – 69,50 TL
  • Banvit Piliç Uzun Sosis – 85 TL

NOT: Haberimiz BİM'in aktüel kataloğundan alınan bilgilerle oluşturulmuştur.

Derleme: takvim.com.tr