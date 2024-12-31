BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

BİM, her hafta yayımladığı aktüel kataloglarla müşterilerine en uygun fiyatları sağlamayı amaçlıyor. Bu yazımızda, BİM'in 7 Ocak'tan itibaren raflarda yer alacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.