BİM’de reçel, salça, pirinç, makarna indirimi; BİM 7 Ocak aktüel kataloğu geldi

BİM, her hafta yayımladığı aktüel kataloglarla müşterilerine en uygun fiyatları sağlamayı amaçlıyor. Bu yazımızda, BİM'in 7 Ocak'tan itibaren raflarda yer alacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.
BİM'in 7 Ocak'tan itibaren indirimli fiyatlarla satışa sunacağı ürünler arasında pek çok gıda ürünü bulunuyor. Bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak mağazalarda yerini alacak ve kampanya süresince indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
NOT: Haberimiz BİM'in aktüel kataloğundan alınan bilgilerle oluşturulmuştur.
Derleme: takvim.com.tr