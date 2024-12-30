4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

2024 yılına girmeden önce, emekli maaşınızı bir bankaya taşıyarak bu promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankaların sunduğu farklı avantajlarla, yılbaşı dönemi için ek gelir sağlamak oldukça kolay. Emekli maaşınızla birlikte bir bankaya geçiş yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Akbank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, 2.500 TL'lik Chip Para hediyesiyle toplamda 17.500 TL'ye varan bir ödeme almanız mümkün.
Garanti BBVA, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Hem nakit promosyon hem de çeşitli avantajlarla birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek bir teklif.
DenizBank, emeklilere özel olarak sunmuş olduğu 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı ile öne çıkıyor. Ayrıca, emekli müşterilerine özel sayısız ayrıcalık da sunulmakta.
Türkiye İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, ayrıca Maximum Kart'ları aidatsız kullanım avantajı da sunuyor.
QNB Finansbank, emeklilere maaş taşıma karşılığında 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim fırsatı veriyor. Bu avantajlarla toplamda 16.200 TL'ye varan ödeme sağlanabilir.
TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Ayrıca, emeklilere özel avantajlı sigorta paketleri de mevcut.
Kaynak: Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, TEB resmi web siteleri