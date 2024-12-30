4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

2024 yılına girmeden önce, emekli maaşınızı bir bankaya taşıyarak bu promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankaların sunduğu farklı avantajlarla, yılbaşı dönemi için ek gelir sağlamak oldukça kolay. Emekli maaşınızla birlikte bir bankaya geçiş yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Akbank: 17.500 TL'ye Varan Promosyon Akbank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, 2.500 TL'lik Chip Para hediyesiyle toplamda 17.500 TL'ye varan bir ödeme almanız mümkün.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Promosyon Garanti BBVA, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Hem nakit promosyon hem de çeşitli avantajlarla birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek bir teklif.

DenizBank: 20.000 TL'ye Varan Promosyon DenizBank, emeklilere özel olarak sunmuş olduğu 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı ile öne çıkıyor. Ayrıca, emekli müşterilerine özel sayısız ayrıcalık da sunulmakta.