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4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

Yeni yıla sayılı günler kala, emekli vatandaşlarımıza büyük bir fırsat doğdu. SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine, bankalar tarafından müjdeli bir promosyon ödemesi yapılacak. İşte bu desteği nasıl alabileceğinizin detayları.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:26
4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

2024 yılına girmeden önce, emekli maaşınızı bir bankaya taşıyarak bu promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankaların sunduğu farklı avantajlarla, yılbaşı dönemi için ek gelir sağlamak oldukça kolay. Emekli maaşınızla birlikte bir bankaya geçiş yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

Akbank: 17.500 TL'ye Varan Promosyon

Akbank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, 2.500 TL'lik Chip Para hediyesiyle toplamda 17.500 TL'ye varan bir ödeme almanız mümkün.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Promosyon

Garanti BBVA, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Hem nakit promosyon hem de çeşitli avantajlarla birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek bir teklif.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

DenizBank: 20.000 TL'ye Varan Promosyon

DenizBank, emeklilere özel olarak sunmuş olduğu 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı ile öne çıkıyor. Ayrıca, emekli müşterilerine özel sayısız ayrıcalık da sunulmakta.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

Türkiye İş Bankası: 12.000 TL'ye Varan Promosyon

Türkiye İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, ayrıca Maximum Kart'ları aidatsız kullanım avantajı da sunuyor.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

QNB Finansbank: 16.200 TL'ye Varan Promosyon

QNB Finansbank, emeklilere maaş taşıma karşılığında 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim fırsatı veriyor. Bu avantajlarla toplamda 16.200 TL'ye varan ödeme sağlanabilir.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

TEB: 21.000 TL'ye Varan Promosyon

TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Ayrıca, emeklilere özel avantajlı sigorta paketleri de mevcut.

4A 4B 4C emeklisine 16.200 TL ve 21.000 TL ekstra ödeme; Az önce açıklandı

Kaynak: Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, TEB resmi web siteleri