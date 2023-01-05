İslam Memiş gram altın rekor tahminini değiştirdi! Altın alanlar, satanlar dikkat! İşte çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın hakkında ön görülerini bildirmeye devam etmekte. İslam Memiş bu sene altın fiyatlarının yükseleceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Altının gramının 1450 TL'leri göreceğini ifade eden Memiş bu yükseliş bağlamında beklenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları.
05.01.2023 14:20 - Son Güncelleme: 05.01.2023 14:23