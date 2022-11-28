7-24 yaş için ailelere ödeniyor! Şartlar belli oldu! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!
Bu desteklerden isterlerse üniversite öğrencileri de yararlanabilecekler. Bu destekler ile binlerce gencin okul hayatına devam edeceği düşünülüyor. Aylık 1.611 TL'ye kadar destek verilebileceği gelen ilk veriler arasında yer alıyor. Bu yardımlardan kimlerin yararlanabileceği merak hususu olurken bu konudaki detayların önümüzdeki zamanlarda belli olacağı belirtildi.
28.11.2022 09:29 - Son Güncelleme: 28.11.2022 09:29
Dar gelirli aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları noktada onların eğitim hayatını sonlandırabilmekte ya da açık okumaları bağlamıdna ısrar edip sosyal gelişimlerine ket vurabilmektedir. Gençler bu tür zor hallerde kalıp mağdur olmasınlar ve eğitimlerini doğru bir şekilde tamamlayıp ülkelerine faydalı insanlar olabilsinler diye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelerin çocukları için destek ödemeleri yapmaya başladı.