7-24 yaş için ailelere ödeniyor! Şartlar belli oldu! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Dar gelirli aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları noktada onların eğitim hayatını sonlandırabilmekte ya da açık okumaları bağlamıdna ısrar edip sosyal gelişimlerine ket vurabilmektedir. Gençler bu tür zor hallerde kalıp mağdur olmasınlar ve eğitimlerini doğru bir şekilde tamamlayıp ülkelerine faydalı insanlar olabilsinler diye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelerin çocukları için destek ödemeleri yapmaya başladı.