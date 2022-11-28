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Haberler Ekonomi EYT'de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

EYT'de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK'lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
28.11.2022 10:39 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:39
EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

EYT düzenlemesi aralık ayında Meclis gündemine gelecek ve sene sonuna kadar yasalaşacak. Ocak ayında da uygulamaya girecek. İlk etapta prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlamış olanlar 2023'ün şubat ayından itibaren EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmaya başlayacak.

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EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

ÇALIŞANA TAZMİNAT

EYT yasası ile ilk etapta 1.5 milyon sigortalının emekli olacağı belirtiliyor. EYT yasasından etkilenecek ve emekli olacak sigortalıların büyük çoğunluğu bir işyerinde çalışıyor. Dolasıyla emeklilik işlemleri için bu vatandaşların işten çıkış belgesi alması gerekecek.

EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

Emeklilik için işten ayrılan çalışanlar son işyerlerinde en az 1 yıllık kıdemleri de varsa tazminat hak ediyorlar. Bu durum kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinin 4. Fıkrasında şöyle ifade ediliyor:

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EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

FİRMALAR HAZIR DEĞİL

Son günlerde iş dünyasından yapılan açıklamalarda yoğun bir emeklilik hareketi olacağı ve kıdem tazminat yükü oluşturacağı belirtilerek faizsiz kredi desteği isteniyor. Çünkü bugün Türkiye7de birçok firma kıdem tazminatı için bir kaynak ayırmıyor. Oysa geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen kıdem tazminatı fonu kabul edilse ve kurulsaydı bugün tazminat diye bir sorun olmayacaktı. Ancak hem iş dünyası hem sendikalar buna karşı direndiler.

EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

İŞ DÜNYASININ DİĞER İSTEKLERİ DE ŞÖYLE:

🔶Tazminatlar için işverene faizsiz kredi.

🔶Sosyal güvenlik destek priminin düşürülmesi

🔶Sigorta teşviklerinin kesilmemesi

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