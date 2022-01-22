İslam Memiş altın ve dolar yorumları çok konuşulacak! Tarih vererek tokat etkisi yaratacak bekleyin dedi! 720 TL'ye düştükten sonra... Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.