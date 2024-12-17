28 BİN 604 MEMUR ALINACAK! 16 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanlar için düğmeye bastı! Sağlık Bakanlığı, MSB, Aile Bakanlığı...

Alımlar hem KPSS şartlı hem de şartsız olacak şekilde çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Peki, hangi pozisyonlar için memur alımı yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen ilanlar...
BİRÇOK KURUM PERSONEL ALIMLARI YAPACAK: DEVLET KURUMLARINDA YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 Personel Alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 1331 personel alacağını açıkladı. Alınacak personel arasında 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur bulunacak. 500 kişi çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı gibi kadrolarda görev alacak. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 200 engelli memur istihdam edilecek. Sözleşmeli personel olarak ise mühendis, mimar, teknik ve idari personel alımı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı, 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Başvuru yapılacak kadrolar arasında diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, tabip, uzman tabip ve birçok diğer sağlık çalışanı yer alacak. Başvuru tarihleri henüz belirlenmedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular, 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Ticaret Bakanlığı 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ticaret Bakanlığı, 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 20 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 57 Personel Alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, toplam 57 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü yer alacak. Başvurular 10 Aralık 2024'te başladı ve 23 Aralık 2024'e kadar devam edecek.
Ege Üniversitesi 173 Sözleşmeli Personel Alacak
Ege Üniversitesi, toplam 173 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alım yapılacak kadrolar arasında hemşire, anestezi sağlık teknikeri, tıbbi görüntüleme teknisyeni ve temizlik görevlisi gibi birçok pozisyon bulunuyor. Başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Hacettepe Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi, toplamda 165 sözleşmeli personel alacak. Alınacak personel arasında hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi yer alacak. Başvurular 12 Aralık 2024'te başlayacak ve 26 Aralık 2024'te sona erecek.
TÜBİTAK 42 Personel Alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 42 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında uzman, yardımcı uzman, avukat, aşçı, garson ve teknisyen gibi kadrolar bulunuyor. Başvurular 10 Aralık 2024'te başlayacak ve 31 Aralık 2024'te sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı 1000 Personel Alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mühendis, sağlık teknikeri, büro personeli gibi pozisyonlar için 1000 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 28 Kasım 2024 tarihinde başladı ve 28 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
TMSF 60 Personel Alacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF), 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alacak. Başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025'te sona erecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 Uzman Yardımcısı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 35 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 6 Ocak 2025'te başlayacak ve 17 Ocak 2025'te sona erecek.
Avrupa Birliği Başkanlığı 12 Uzman Yardımcısı Alacak
Avrupa Birliği Başkanlığı, 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2025'te sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 Uzman Yardımcısı Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 kültür ve turizm uzman yardımcısı alacak. Başvurular 16 Aralık 2024'te başlayacak ve 30 Aralık 2024'te sona erecek.
Pınarhisar Belediyesi 1 Memur Alacak
Kırklareli ili Pınarhisar Belediye Başkanlığı, 1 muhasebeci alacak. Başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Arnavutköy Belediyesi 40 Memur Alacak
İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı, 40 zabıta memuru alacak. Başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 işçi alımı yapacak. Başvurular 16 Aralık 2024'te başlayacak ve 20 Aralık 2024'e kadar devam edecek.