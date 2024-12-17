28 BİN 604 MEMUR ALINACAK! 16 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanlar için düğmeye bastı! Sağlık Bakanlığı, MSB, Aile Bakanlığı...

Alımlar hem KPSS şartlı hem de şartsız olacak şekilde çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Peki, hangi pozisyonlar için memur alımı yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen ilanlar...

BİRÇOK KURUM PERSONEL ALIMLARI YAPACAK: DEVLET KURUMLARINDA YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 Personel Alacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 1331 personel alacağını açıkladı. Alınacak personel arasında 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur bulunacak. 500 kişi çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı gibi kadrolarda görev alacak. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 200 engelli memur istihdam edilecek. Sözleşmeli personel olarak ise mühendis, mimar, teknik ve idari personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alacak Sağlık Bakanlığı, 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Başvuru yapılacak kadrolar arasında diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, tabip, uzman tabip ve birçok diğer sağlık çalışanı yer alacak. Başvuru tarihleri henüz belirlenmedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular, 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.