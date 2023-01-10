3 beden 18’li adet 44,90 TL'ye düştü! Bedavadan biraz pahalı! Yağ, tuvalet kağıdı... Yeni hafta geldi A101 BİM ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı!
A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta 3 zincir markette yeni kampanya başladı. 3 beden 18'li adet 44,90 TL'ye düştü. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde de indirim uygulandı. Öte yandan Ocak ayı boyunca fiyat sabitli ürünler de dikkat çekiyor. A101 Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyururken, BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı. Peki bu hafta A101, BİM, ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 9-13 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğ TAM LİSTE...
10.01.2023 11:54 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:54
Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zincir marketleri A101, BİM ve ŞOK yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Haftanın güncel A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Öte yandan marketlerde 'fiyat sabitleme' hareketi son günlerde çok konuşuldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gerçekleştirdiği toplantının ardından zincir marketlerde fiyat sabitleme ve indirim kararları alınmaya başlandı. Buna göre A101, BİM ve ŞOK marketlerinde belirli bir tarihe kadar ürünlerin fiyatı sabit kalacak.
CarrefourSA ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacağını açıklamıştı.
İşte BİM, A101, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...