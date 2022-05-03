Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin Şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2,3 doğum oranı var hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var kuzuları 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor.