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Bursalı girişimci Hollanda'dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Bursa'da bir girişimci Hollanda'dan getirdiği koyunlar sayesinde kısa sürede büyük gelir elde etti. Girişimci şu anda kuzu almak isteyenlere 10 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 2-3 doğum oranı sebebiyle talep görüyor.

03.05.2022 15:46 - Son Güncelleme: 03.05.2022 15:46
Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye başlayan Mustafa Aydın, 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye'ye getirdi.

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Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Damızlık olarak getirdiği bu koyunların üretimini yaparak yavrularını Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Et ve süt bakımından oldukça verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler yoğun talep gösteriyor.

Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Mustafa Aydın'da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor.

Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Şu anda kuzu almak isteyenlere 10 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 2-3 doğum oranı sebebiyle talep görüyor.

Bursalı girişimci Hollanda’dan Zwartbles koyunu getirdi! Tek seferde 3 yavru veriyor almak için 10 ay beklemek gerekiyor

Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin Şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2,3 doğum oranı var hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var kuzuları 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor.

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