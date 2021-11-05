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Haberler Ekonomi Erken emeklilik tarihi hesaplama! SGK, Bağkur 2002'den önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olacak?

Erken emeklilik tarihi hesaplama! SGK, Bağkur 2002'den önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olacak?

Çalışma hayatında aktif olan milyonlarca kişi emekli olacağı günün planlamasını yapıyor ve bu doğrultuda etken olan durumları da araştırıyor. Peki Sigorta başlangıcı 2002 önce ve 2008'den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler için sigorta başlangıcının yapıldığı tarih büyük önem taşıyor ve bunun yanı sıra bazı şartların da tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması ile de emeklilik süresini kısaltmak mümkün oluyor. Erken emekliliğin formülünün yanı sıra 2002 önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

05.11.2021 09:16 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:16
Sigorta başlangıcı 2002’den önce ve 2008’den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler yaşadı!

Herkesin hayali bir gün emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmektir. Erken emekli olabilmenin yollarını arayan vatandaşlar ise bunun hangi koşullarda sağlanabileceğini merak ediyor. Sigortanın başladığı yıl en önemli şartlar arasında yer alıyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emekli olunabiliyor. Bu noktada Sigorta başlangıcı 2002 önce ve 2008'den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Erken emeklilik hangi durumlarda söz konusu olabilir? İşte ayrıntılar!

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Sigorta başlangıcı 2002’den önce ve 2008’den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler yaşadı!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Erken emeklilikte koşullar ilk önce cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelik ile bayanların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, bayan çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor.

Sigorta başlangıcı 2002’den önce ve 2008’den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler yaşadı!

Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 sene erken emekli olabiliyor. Burada tek koşul annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

Sigorta başlangıcı 2002’den önce ve 2008’den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler yaşadı!

BAZI MESLEKLERDE SİGORTALILIK SÜRELERİ GERİYE ÇEKİLEBİLİYOR

Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu üstünlük belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânına kavuşuyor.

Sigorta başlangıcı 2002’den önce ve 2008’den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler yaşadı!

Yani bir senede 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik meydana çıkartıyor.

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