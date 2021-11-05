Erken emeklilik tarihi hesaplama! SGK, Bağkur 2002'den önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olacak?
Çalışma hayatında aktif olan milyonlarca kişi emekli olacağı günün planlamasını yapıyor ve bu doğrultuda etken olan durumları da araştırıyor. Peki Sigorta başlangıcı 2002 önce ve 2008'den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Erken emekli olmak isteyenler için sigorta başlangıcının yapıldığı tarih büyük önem taşıyor ve bunun yanı sıra bazı şartların da tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması ile de emeklilik süresini kısaltmak mümkün oluyor. Erken emekliliğin formülünün yanı sıra 2002 önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
Herkesin hayali bir gün emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmektir. Erken emekli olabilmenin yollarını arayan vatandaşlar ise bunun hangi koşullarda sağlanabileceğini merak ediyor. Sigortanın başladığı yıl en önemli şartlar arasında yer alıyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emekli olunabiliyor. Bu noktada Sigorta başlangıcı 2002 önce ve 2008'den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Erken emeklilik hangi durumlarda söz konusu olabilir? İşte ayrıntılar!
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Erken emeklilikte koşullar ilk önce cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelik ile bayanların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, bayan çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor.
BAZI MESLEKLERDE SİGORTALILIK SÜRELERİ GERİYE ÇEKİLEBİLİYOR
Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu üstünlük belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânına kavuşuyor.
Yani bir senede 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik meydana çıkartıyor.