Erken emeklilik tarihi hesaplama! SGK, Bağkur 2002'den önce ve 2008'den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olacak?

Herkesin hayali bir gün emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmektir. Erken emekli olabilmenin yollarını arayan vatandaşlar ise bunun hangi koşullarda sağlanabileceğini merak ediyor. Sigortanın başladığı yıl en önemli şartlar arasında yer alıyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emekli olunabiliyor. Bu noktada Sigorta başlangıcı 2002 önce ve 2008'den sonra olanlar ne zaman emekli olacak? Sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Erken emeklilik hangi durumlarda söz konusu olabilir? İşte ayrıntılar!