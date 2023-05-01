Açıklama geldi! EYT'DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 'Artık onlar da emekli olacak!' Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici müjdeyi duyurdu. Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi. Peki, Staj sigortası ne zaman başlangıç sayılacak? Kimleri kapsayacak? İşte konu hakkında merak edilenler!