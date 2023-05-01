Açıklama geldi! EYT'DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 'Artık onlar da emekli olacak!' Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...
EYT yasasının ardından emekliliği kolaylaştıracak yeni reform çalışmaları masaya geldi. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ardından staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamına dahil edileceğini duyurdu. Peki, kimler için geçerli olacak? İşte konu hakkında detaylar...
01.05.2023 18:02 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:05
EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici müjdeyi duyurdu. Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi. Peki, Staj sigortası ne zaman başlangıç sayılacak? Kimleri kapsayacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
O TARİHTE EMEKLİLİĞE KAVUŞACAKLAR!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.