İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!
İŞKUR Aralık ayının başlarında yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 220 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor.
03.12.2021 17:10
- Son Güncelleme: 03.12.2021 17:10
İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var. İŞKUR'dan 96 bin 673 yeni ilan duyurusu geldi. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 96 bin olarak açıklandı.