İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var. İŞKUR'dan 96 bin 673 yeni ilan duyurusu geldi. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 96 bin olarak açıklandı.