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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

İŞKUR Aralık ayının başlarında yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 220 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor.

03.12.2021 17:10 - Son Güncelleme: 03.12.2021 17:10
İŞKUR’dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var. İŞKUR'dan 96 bin 673 yeni ilan duyurusu geldi. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 96 bin olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

İŞTE EN ÇOK İŞÇİ ALIMININ YAPILACAĞI MESLEKLER

Ambar/Depo Görevlisi 1280
Aşçı 569
Aşçı Yardımcısı 458
Ayakçı (Tekstil) 163
Ayakkabı İmalatçısı 354

İŞKUR’dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

Beden İşçisi (Genel) 20992
Beden İşçisi (İnşaat) 113
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 251
Beden İşçisi (Temizlik) 453

İŞKUR’dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

Bulaşıkçı (Stevard) 593
Büro Memuru (Genel) 901
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 353
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 359

İŞKUR’dan vasıfsız-vasıflı 96.673 işçi alımı müjdesi! 1 milyon 220 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! Bu sektörlere acil alım var!

Elektrik Teknikeri 227
Elektrik Teknisyeni 416
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 231
Forklift Operatörü 834

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