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Haberler Ekonomi Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Brent petrolün varili 85,94 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim zam var mı? Litresi 11 TL altına düştü! İşte güncel akaryakıt fiyatları: Shel, Opet, BP.

04.01.2023 12:48 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:48
Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. 2023 yılının ilk günlerinde brent petrol 85,94 dolarda seyrediyor. Milyonlarca araç sürücüsü akaryakıta indirim, zam var mı merak ediyor. İşte 3 Ocak 2022 akaryakıt fiyat listesi! Shell, Opet, BP...

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Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

BRENT PETROLDE SON DURUM!

Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 85,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep endişelerine karşın küresel arz daralması beklentilerinin güçlü kalması etkili oldu.

Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması piyasalarda küresel arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Dünya ekonomilerinde resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Litresi 11 TL altına düştü! Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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