İŞKUR'dan TYP müjdesi geldi! KPSS'siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

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TYP alımlarını bekleyenlere güzel haber geldi. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ALO 171 ve İŞKUR e-Şube üzerinden 2 farklı ilde TYP ile personel alımı yapacak. Tüm detaylar belli oldu. Devlet Kurumlarında işe girmeyek isteyenlere müjde verildi. İŞKUR TYP işçi ve personel alımı ilanlarını yakından takip edenler TYP başvurularının detaylarını sorguluyor. Peki TYP alımları hangi illerde 2023? TYP başvuru nasıl yapılır, şartları neler?