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Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Son dakika emekli zammı haberleri | Ocak ayına doğru geri sayım sürerken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program emekli zammı için ipucu verdi. Açıklanan yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini, emekliler için yüzde 15,91 oranında zam olabileceğini ortaya koydu. Peki emekli maaşında yüzde 15,91 oranında zam olursa SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli zammı için başka hangi tahminler var? Emeklilere seyyanen zam olacak mı? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
08.09.2022 11:33 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:33
Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekli yeni yıla yeni kazançla başlayacak. Tüm maaşlar Ocak ayıyla birlikte değişecek. Maaşlara enflasyon zammı yapılırken, ek iyileştirmeler de söz konusu olabilecek.

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Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 çıktı. Geriye 4 aylık veri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak.

Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 olacak.

Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

ESNAF EMEKLİSİNE EN AZ 4.685 TL
Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak.

Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

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