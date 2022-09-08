Emekliye zamlı maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren
Son dakika emekli zammı haberleri | Ocak ayına doğru geri sayım sürerken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program emekli zammı için ipucu verdi. Açıklanan yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini, emekliler için yüzde 15,91 oranında zam olabileceğini ortaya koydu. Peki emekli maaşında yüzde 15,91 oranında zam olursa SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli zammı için başka hangi tahminler var? Emeklilere seyyanen zam olacak mı? İşte detaylar...
08.09.2022 11:33 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:33