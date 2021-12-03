Ünlü kripto borsasına siber saldırı! Kripto para yatırımcıları faka bastı! Milyonlarca dolar çalındı!
Milyonlarca dolar çalındı! Kripto para piyasalarında hack ve dolandırıcılık haberleri son dönemde yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Son olarak popüler DeFi (merkeziyetsiz finans) platformlarından biri olan MonoX Finance, siber korsanların hedefine girdi. Toplamda 31 milyon dolarlık vurgun yapan suçlular, birçok piyasanın da etkilenmesine neden oldu. Ayrıca farklı altcoinler için de risk devam ediyor… Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı
MonoX Finance Yatırımcılarının Paraları Buhar Oldu
Türkiye'de de son aylarda ciddi bir gelişim gösteren kripto para piyasaları her geçen gün yeni bir dolandırıcılık ve siber saldırı haberi ile gündeme geliyor.
Popüler DeFi platformlarından MonoX Finance'in hacklendiğine dair haberlerin gündeme gelmesi herkesi tedirgin etti. Toplamda 31 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı bilgisi paylaşıldı.
MonoX platformu üzerinden bir açığı kullanarak sisteme sızan bilgisayar korsanları, kripto paraların değerlerini değiştirerek bu açık sayesinde milyonlarca dolar vurgun yaptılar.
Son kurban olarak piyasada gündem olan MonoX Finance'in yanı sıra birçok farklı DeFi platformunda da benzer sorunlar yaşanmıştı. 1 milyon doların geri kurtarıldığını ifade eden yetkililer zararın ise 12 milyar doları bulduğunu açıkladı.
Siber Saldırı Sonrasında Alcoinler Düşüşte
Çok sık bilgisayar korsanlarının hedefine giren kripto platformları yeni bir saldırı ile gündeme geldi. MonoX Finance'in yanı sıra ETH ve BTC odaklı işlem yapan başka bir altcoin DeFi projesi BadgeerDAO ise saldırı sonununca 100 milyon dolar kaybettiği ifade edildi.
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