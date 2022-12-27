İŞKUR'dan KPSS şartsız işçi alım bombardımanı! En az 8.500 TL maaşla anında online başvuru! Acilen 18-40 yaş arası hastaneye, bankaya, kurslara...
İŞKUR 27 Aralık 2022 güncel iş ilanları! Türkiye İş Kurumu yeni temizlik, güvenlik personeli, bekçi, kaynakçı, tamir ustası ve memur alım ilanlarını yayımladı. Kamuda çalışmak isteyenlere müjde duyuruldu. İŞKUR ile işe girmek isteyenlerin 18 yaş ve üstünde olmaları gerekiyor. KPSS'siz alımların da bulunduğu ilanlar arasında başta İstanbul olmak üzer onlarca il bulunuyor. Asgari ücretin 8.500 TL'ye çıkarılmasının akabinde işe yerleştirilenlerin en az 8.500 TL maaş alacağı öğrenildi. Öte yandan son olarak İŞKUR üzerinden Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte meslek meslek İŞKUR iş ilanları...
İş arayanlara, en az 8.500 TL maaş almak isteyenlere İŞKUR müjdesi geldi. 2022 yılının son iş ilanları yayımlandı. Kamuda ve özel sektörde yüzlerce iş ilanı bulunuyor. İşçi, personel ve memur alımlarına bugün itibariyle yenileri eklendi. Bir çok ilde acil alımlar için başvuru ekranı aktif edildi. Vatandaşların 'Bana göre iş var mı?' sorusuna İŞKUR'dan yanıt geldi. İşte KPSS şartsız, 18-40 yaş arası İŞKUR iş ilanlarının tümü...
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz dönemde açılan iş ilanında adayların yaptığı başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşıldığını kaydetti.
Yapılan güncellemeyi paylaşan müdürlük, Adayların 2-6 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ilanlar üzerinden yapması uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete' de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımına ait açık iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.