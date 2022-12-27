İŞKUR’dan KPSS şartsız işçi alım bombardımanı! En az 8.500 TL maaşla anında online başvuru! Acilen 18-40 yaş arası hastaneye, bankaya, kurslara...

Yapılan açıklama şu şekilde:

"30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete' de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımına ait açık iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.