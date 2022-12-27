1.9 milyon EYT’liye emeklilik! AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Kimler EYT'li olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme için bir dosya hazırlanıp Başkan Erdoğan'a sundu. Buna göre kapsamda 1.9 milyon kişi bulunuyor. Öte yandan AK Parti'den yeni bir EYT açıklaması geldi.
27.12.2022 12:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı.
Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, SSK'lılarda 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek.